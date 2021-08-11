عرضت فضائية "العربية"، لقطات أظهرت القبض على أشخاص قالت إنهم أشعلوا الحرائق في البلاد.

وشوهد في اللقطات، عشرات الأشخاص يصطفون وسط حالة من التوتر إلى جانب بعض السيارات فيما بدى أنه توقف تام في حركة المرور بهذه المنطقة.

وتعيش الجزائر أوقاتًا صعبة للغاية، بعدما اندلعت النيران على نحو متزامن في عديد الولايات في توقيت متزامن، وهو ما أسفر حتى الآن عن مصرع 69 شخصًا بينهم 28 عسكريًّا على الأقل، علمًا بأن هذه الحصيلة غير نهائية، بعدما اندلع 100 حريق في 17 ولاية.

في السياق، أكّد رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن، أن التحريات الأولية أثبتت أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد ناتجة عن فعل إجرامي، سيرًا على درب وزير الداخلية كمال بلجود الذي أكّد أمس أن وقوع هذه الحرائق في عدة ولايات في توقيت متزامن أمرٌ "من المستحيلات السبع".