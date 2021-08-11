ذكر وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي أن حرائقا جديدة أتت على المنازل وأجبرت على إخلاء أحياء من سكانها في جنوب غرب البلاد اليوم الأربعاء، بعد أسبوعين من "أسوأ حرائق غابات في تاريخنا".

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إنه جرى إخلاء خمس مقاطعات من سكنها في مدينة بوردور الواقعة بجنوب غرب البلاد حيث انضمت سبع مروحيات إطفاء وثلاث طائرات إلى جهود الإنقاذ.

وفي مقاطعة مانافجات بأنطاليا، هدد حريق ضاحية ساريلار، بحسب الوزير. وبعد فترة قصيرة ذكرت بلدية أنطاليا أنه تم احتواء الحريق.

وفي مكان آخر في كويسيجيز، في موغلا، على بعد نحو 330 كيلومترا إلى الغرب، مازالت الحرائق مستمرة في أرض جبلية واسعة حيث صعبت الرياح العاتية جهود رجال الإطفاء، بحسب باكدميرلي.

وقال بهاتين يافز رئيس قطاع إطفاء الحرائق ببلدة كويجيغيز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إن أكثر من 80 من سيارات الاطفاء و350 من رجال الانقاذ حاولوا إخماد الحرائق .

وأضاف أن المناطق السكنية لا تواجه تهديدا حاليا، ولكن السلطات في حالة تأهب.

ويشار إلى أنه بعد أسبوعين من اندلاع أسوأ حرائق منذ أكثر من عقد، تمكنت تركيا بصورة كبير من السيطرة على الوضع.

وقد آتت الحرائق على أكثر من 66 ألف هكتار من الغابات في موغلا فقط حتى الآن هذا الصيف، وقد بدأت السلطات للتو تقييم حجم الدمار الناجم عن اندلاع ما لايقل عن 275 حريقا في نحو 53 ولاية.

أثرت الحرائق أيضا على الحياة البرية.

وقال وزير الزراعة والغابات إنه في سبع مدن حيث تم الانتهاء من تقييم حجم الضرر، نفقت نحو خمسة آلاف من الماشية ونحو 30 ألف نوع من الطيورـوتم تدمير نحو ثمانية آلاف خلية نحل.