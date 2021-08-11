تشهد مكتبة الإسكندرية، يوم الأحد المقبل، حفل ختام برنامج سفراء الأيدي الناطقة، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية في نسخته الأولى بالتعاون مع مؤسسة "هانس زايدل الألمانية - مكتب مصر"، في الفترة من 11 يوليو إلى 15 أغسطس الجاري.

ويأتي البرنامج في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بتشجيع ذوي الهمم والسعي إلى بناء قدراتهم، وهو برنامج تدريبي لتطوير المهارات وتأهيل الطلبة وحديثي التخرج من سن 18 إلى 28 سنة من الصم وضعاف السمع إلى سوق العمل.

وتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل لتنمية المهارات الحياتية والوظيفية، ومحاضرات تفاعلية حول اكتشاف الذات وكيفية تخطيط ورسم الأهداف الذكية؟، ومعرفة احتياجات سوق العمل، وأيضًا كيفية بناء علاقات عمل فعّالة، بالإضافة إلى ورش عمل لتنمية مهارات البحث في شبكة الإنترنت، وتطبيق تقنيات الجيل الثاني من الإنترنت؛ وتطبيق التكنولوجيا في المهارات اللوجستية والإدارية.

وسيتم خلال الحفل الختامي تكريم المشاركين في البرنامج ومقدمي ورش العمل.

كما يشارك بالحفل بعض الشباب من الصم وضعاف السمع في تقديم عرض عن أهدافهم وما تم تحقيقه من تطور في مهاراتهم الحياتية وتطور وعيهم باحتياجات سوق العمل خلال البرنامج، كما يشمل عرض بانتوميم وأغنية تُقدم بلغة الإشارة.