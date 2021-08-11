صحيفة سعودية: اقتصاد المملكة أظهر تقدما استثنائيا في ظل جائحة كورونا

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن مسيرة الاقتصاد السعودي تظهر نموذجا "استثنائيا"، يحقق بكل إقدام وثبات، الأهداف المرسومة في رؤية 2030، وهو ما يشير إلى الرفض بأن يكون لجائحة كورونا أي تأثير من قريب أو بعيد على خطط الرؤية وتطلعاتها في بناء المملكة الثالثة على أسس قوية.

وقالت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء - تحت عنوان "قوة اقتصادنا" - إنه رغم تحديات جائحة كورونا التي تتواصل محليا وعالميا للعام الثاني على التوالي، إلا أن مسيرة الاقتصاد السعودي تظهر تألقاً "استثنائياً"، يحقق بكل إقدام وثبات، الأهداف المرسومة في رؤية 2030، مبينة أن ميزانيات المملكة الربعية المعلنة تعكس حجم الانطلاقة الكبرى للاقتصاد الوطني، وما يحققه على أرض الواقع من تقدم ملحوظ في كل المجالات.

وجاءت ميزانية الربع الثاني مع العام الميلادي الجاري، لتؤكد نجاح الرؤية في أهدافها العامة، وفي مقدمتها هدف بناء اقتصاد قوي وراسخ، لا يعتمد على دخل النفط، هذا الهدف أثار فضول دول العالم، فحرصت على متابعة برامج المملكة في الاستغناء عن دخل النفط، الذي ظل العمود الفقري في ميزانيات البلاد منذ ظهوره في سبعينات القرن الماضي.

وأضافت أن أرقام الميزانية جاءت حاملة معها نجاح الرؤية، والجدوى منها، فعندما تحقق المملكة خلال الربع الثاني إيرادات بنحو 248 مليار ريال، مقابل مصروفات بنحو 252 مليار ريال، بعجز يصل إلى 4.6 مليارات ريال فقط رغم ما يعانيه العالم أجمع من الجائحة وتداعياتها المدمرة، فهذا يشير إلى قوة الاقتصاد السعودي، وقدرته على امتصاص الصدمات والتعامل الجيد مع الأزمات.



