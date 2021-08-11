عالم فيروسات روسي: اللقاحات المستخدمة حاليا فعالة ضد سلالة دلتا

قال رئيس معهد يكاترينبورج لبحوث العدوى الفيروسية التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا، ألكسندر سيميونوف، إنه من الصعوبة اعتبار سلالة دلتا فيروسا جديدا؛ ولكنها تحل محل سلالة ووهان الأصلية، حيث أصبحت في المتوسط تصيب 6 من كل 10 أشخاص تواجدوا في مكان مغلق بينهم مصاب بالمرض.

وأضاف سيميونوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن "للسلالة الجديدة مدة حضانة قصيرة، حيث يشعر المصاب في البداية بأعراض أمراض البرد: السعال وألم في الحلق وارتفاع درجة الحرارة، ولا تظهر أعراض فقدان حاستي الشم أو التذوق، ولكن تزداد إفرازات الأنف، وتظهر سريعا أعراض الالتهاب الرئوي وعواقب طويلة الأمد".

وبين أن العواقب هي نفسها التي يسببها الفيروس التاجي المستجد التقليدي، مشكلات في عملية تخثر الدم وأخرى في الكلى، مشيرا إلى أن اللقاحات المستخدمة حاليا فعالة ضد سلالة دلتا أيضا، لذلك من الضروري التطعيم قبل فوات الأوان.

وتابع أنه يجب على المتعافين من "كوفيد-19" بعد مضي 6 أشهر على تعافيهم، التطعيم ضد الفيروس التاجي المستجد، لأنهم أصيبوا بفيروس ووهان الأصلي، فقد تكون المناعة التي نشأت عندهم غير كافية.