محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة الدورية لمشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نائبه المهندس عمرو عبدالعال، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ للتأكد من مدى كفاءة الأعمال وجودة الخامات المستخدمة في المشروعات لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنجاز والجودة، وفقا للجدول الزمني المحدد والوصول إلى الهدف المرجو من هذه المبادرة وهو تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

وأشاد بالتغيير الملموس الذي أحدثته المبادرة في توفير العيش الكريم للمواطنين وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعها وتقديم الخدمات له بكل سهولة ويسر، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

وتفقد نائب المحافظ، عددًا من قرى مركز صدفا لمتابعة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تتضمن مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة وتركيب الأعمدة الكهربائية وكابلات الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط والقواعد الخرسانية لتلك الأعمدة.

كما تفقد طلاء الأعمدة الكهربائية الجديدة والقديمة؛ لتدعيم شبكة الانارة بقرى أولاد إلياس والدوير ومجريس وشدد المهندس عمرو عبدالعال على ضرورة تنفيذ الأعمال وفقا لمواصفات ومعايير الجودة، مشيرا إلى أن مبادرة "حيا كريمة" تسهدف تحسين جودة الخدمات لأهالينا في القرى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.



