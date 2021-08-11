طالبان تسيطر على قاعدة قندز العسكرية ومطار مع انسحاب للقوات الأفغانية

استولت حركة طالبان المتشددة اليوم الأربعاء على قاعدة عسكرية كبيرة ومطار في مدينة قندز، وهي عاصمة إقليمية ذات أهمية استراتيجية في شمال أفغانستان.



وقال المستشاران المحليان غلام رباني رباني وكريمة صديقي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن فيلق بامير 217 استسلم بشكل جماعي لقوات طالبان عندما اجتاح المسلحون القاعدة العسكرية.



وبينما لم يتمكن أعضاء المجالس المحلية من تأكيد عدد الجنود الذين استسلموا بالضبط، قالوا إن العدد يتجاوز المئة.



وقاعدة قندز العسكرية ومطارها هما الأحدث ضمن سلسلة المنشآت العسكرية البارزة التي سقطت في أيدي طالبان. ويُعتقد أن ساسة محليين لجأوا إلى القاعدة فرارا من انتقام طالبان بعد سقوط مدينة قندز في أيدي الجماعة المسلحة يوم الأحد الماضي.



ولم يتضح اليوم الأربعاء كيف يمكن أن تسقط مثل هذه القاعدة العسكرية المهمة من الناحية الاستراتيجية والمطار في أيدي طالبان بهذه السرعة.



وبحسب مصدر استخباراتي طلب عدم نشر اسمه، غادرت قافلة كبيرة من العربات المدرعة تقل قوات أفغانية خاصة وقادة عسكريين ومسؤولين حكوميين محليين، القاعدة بحماية جوية اليوم الأربعاء.



وتوجهت القافلة إلى منطقة ورزاج في ولاية تخار المجاورة حيث تتمركز بالفعل القوات الأفغانية المنسحبة من الولايات الأخرى.



وبعد وقت قصير من مغادرة القافلة قندز، استسلمت القوات المتبقية لطالبان. بعد ذلك، حاولت مجموعة من 30 إلى 40 جنديا الفرار من القاعدة للانضمام إلى القوات التي تم إجلاؤها في ورزاج، لكنهم تعرضوا لكمين نصبته عناصر طالبان.



ويشار إلى أن الوضع الأمني في أفغانستان تفاقم على نحو مأساوي منذ صدور القرار بسحب القوات الدولية من هناك في منتصف نيسان/أبريل الماضي، وقد استعادت حركة طالبان في الوقت الراهن تسع عواصم إقليمية تحت سيطرتها.