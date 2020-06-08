مطار هيثرو يشهد أياما أفضل للسفر الجوي بعد فوزه بدعم دائنين

سيشهد مطار "هيثرو"، أياما أفضل في المستقبل، بالنسبة للسفر الجوي، بعد فوزه بدعم الدائنين، لإجراء تغيير ثان في شروط السندات، التي ستسمح له بتجنب التخلف عن السداد، حال التعثر في انتعاش حركة السفر، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال تيم آلين، رئيس قسم "علاقات المستثمرين في الديون وتمويل الشركات" في أكبر مطار في المملكة المتحدة في مقابلة "مع نجاح طرح التطعيم، يبدو أننا نتخطى الأزمة من خلال إعادة فتح طرق السفر والتجارة".

وأضاف "كل شيء على ما يرام، سيستمر الانتعاش بقوة العام المقبل".

وقالت الشركة في بيان، بعد اجتماع مع حاملي السندات أمس الثلاثاء أن أكثر من 93% من المستثمرين في أربعة سندات، بقيمة 13ر1 مليار جنيه (6ر1 مليار دولار) صوتوا لصالح إسقاط شرط الحفاظ على نسبة تغطية فائدة معينة.

ويمثل ذلك أحدث تنازل ناجح، بعد أن أطلقت مطارات في أوروبا جولة جديدة من الطلبات لتجديد الشروط، التي تفاوضت عليها أولا في ذروة الجائحة في عام 2020.