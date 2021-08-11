السودان يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي مع اليابان

أشادت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، بالدعم المستمر الذي تقدمه اليابان للسودان عبر وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا).

وأكدت المهدي، خلال لقائهاء، اليوم الأربعاء، مع هاتوري تاكاشي سفير اليابان لدى السودان، أهمية تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين الدولتين في كافة المجالات والاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة لاسيما في التعليم الأساسي والتدريب المهني وبناء القدرات.

من جانبه، أشاد السفير تاكاشي بالانجازات التي حققتها حكومة الفترة الانتقالية خلال العامين الماضيين وانفتاح السودان على المجتمع الدولي، مؤكدا دعم حكومة اليابان الكامل للسودان وحرصها على خلق شراكات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والاستثماري بين مؤسسات القطاع العام والخاص في البلدين الصديقين.

وقدم السفير تاكاشي ،خلال اللقاء، شرحا وافيا عن ترتيبات عمل اللجنة المشتركة للتعاون الاستثماري بين السودان واليابان.