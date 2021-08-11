قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن المربين عليهم الاستفادة من الفرص التمويلية واللوجستية والفنية والدعم الذي تقدمه الوزارة والدولة؛ للاستفادة من مبادرة البنك المركزي ورفع كفاءة العنابر وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى المغلق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن نظام التربية المغلق لا يعاني من أي تقلبات جوية سواء ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة، مشددًا على أهمية التأكد من عمل أجهزة التبريد بكفاءة وعمل الصيانات اللازمة، خلال فصل الصيف.

ونصح المربين عدم الإفراط في استخدام المياه داخل أماكن تربية الحيوانات والطيور، محذرًا من أن رش المياه يؤدي إلى جو رطب يمنع تخلص الحيوانات والطيور من الحرارة الزائدة في الجسم إما عن طريق التنفس أو بخر العرق.

ونوه رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن الأمر بمثابة «قمة الإجهاد الحراري على الحيوان أو الطائر»، مؤكدًا على أهمية عدم نقل الحيوانات والطيور خلال ساعات النهار.

ولفت إلى أهمية عدم توقف السيارات أثناء نقل الحيوانات، أو الإمساك بالحيوان بشكل متكرر خلال الجو الحار، مشيرًا إلى أهمية الابتعاد عن تحصين الحيوانات قدر الإمكان في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وحذر من تشغيل الشفاطات داخل الحظيرة وأماكن التربية؛ لأنها تستبدل الجو الداخلي بآخر خارجي أعلى في درجة الحرارة، لافتًا إلى أهمية وضع سائل التبريد في مستوى أعلى من مكان تواجد الحيوان والطائر.

وعدّد مزايا العنابر التي تعمل بالنظام المغلق، متابعًا: «النظام المفتوح يسمح بـ10 طيور داخل العنبر الواحد أما المغلق يسمح بـ20 طائرا؛ لأنه معزول عن الجو الخارجي والبيئة تكون مناسبة من ناحية التهوية ودرجة الحرارة والرطوبة».