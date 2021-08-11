وزير الاتصالات: مصروفات الجامعة المعلوماتية تتراوح بين 70 و90 ألف جنيه سنويا

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التوسع في إتاحة المنح الدراسية للراغبين في الدراسة بجامعة مصر المعلوماتية ولأوائل الثانوية العامة بمنح تصل إلى 50%، مشيرًا إلى أن التفوق الدراسي هو شرط الالتحاق بالجامعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الجامعة ستبدأ في أكتوبر المقبل، وأن المصروفات الدراسية تترواح ما بين 70 إلى 90 ألف جنيه للعام الواحد، لافتًا إلى أن الجامعة تتميز بالشهادة المزدوجة من جامعات عالمية بمصروفات أقل بكثير.

وأشار إلى أن الجامعة تتميز أيضًا بوفرة التخصصات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل، كما يتم إتاحة نظم تعليم بجودة عالمية، وأن كل عناصر الاستقرار موجودة في تلك الجامعة.