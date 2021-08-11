وفاة 10 أشخاص و15 في عداد المفقودين جراء انهيار أرضي في الهند

قال مسؤولون إن 10 أشخاص لقوا حتفهم، وإن البحث جار عن 15 آخرين، على الأقل، بعدما انحرفت السيارات التي كانوا يستقلونها على طريق جبلي بسبب انهيار أرضي في تلال شمال الهند، اليوم الأربعاء.



وذكرت الشرطة أن الصخور والحجارة التي سقطت من جوانب أحد التلال بطول الطريق الجبلي السريع بمقاطعة كيناور، في إقليم هيماتشال براديش، أدت بحافلة وبضع سيارات إلى السقوط في واد.



وسقطت على المنطقة أمطار موسمية غزيرة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ولكن الطقس صار صحوا اليوم الأربعاء.



وقال مسؤول في غرفة التحكم بشرطة كيناور إن الجهود لا تزال جارية لإنقاذ الأشخاص المحاصرين في السيارات التي سقطت في قاع الوادي.



وجرى إنقاذ 14 شخصا أصيبوا بجروح متفاونة، وتم نقلهم إلى مستشفيات محلية.



وكانت الحافلة تقل نحو 21 راكبا.



وبحسب تقديرات الشرطة، هناك حوالي عشرين شخصا محاصرين في السيارات، ولكن المتحدث باسم شرطة الحدود الهندية التبتية، فيفيك باندي، قال إن العدد قد يصل إلى 40.



وقال المسؤول بالشرطة، أكيلش شارما، إن فرقا من شرطة الحدود الهندية التبتية والقوة الوطنية للتعامل مع الكوارث، والشرطة المحلية، موجودة في الموقع حيث تقوم بعمليات إنقاذ قد تستمر حتى وقت متأخر من الليل.



وأضاف أن الصخور والحجارة لا تزال تتساقط من جانب التل، مما يجعل جهود الإنقاذ أكثر صعوبة.



يشار إلى أن الانهيارات الأرضية والفيضانات حوادث شائعة خلال موسم الأمطار في الهند، والذي يمتد من حزيران/يونيو إلى نهاية أيلول/سبتمبر من كل عام.