اليونان تقرر صرف 4 آلاف يورو للمزارعين المنكوبين جراء الحرائق والفيضانات

قررت الحكومة اليونانية صرف تعويضات إضافية بقيمة 4 آلاف يورو للمزارعين الذين فقدوا مزارعهم جراء الحرائق والفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا، مع توفير إعانات إيجار لمن تهدمت منازلهم.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية، أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس وافق على إجراءات لدعم تعافي الأسر والشركات بعد الحرائق المدمرة التي اندلعت في البلاد في 3 أغسطس الجاري.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي اعتمدها رئيس الوزراء اليوناني تتضمن تقديم تعويض فوري لكل متضرر من الحرائق، والعمل على المديين المتوسط والطويل لاستعادة الإنتاجية خاصة في شمال إيفيا.

وأضافت أن إجراءات الدعم تشمل أيضا تعويض 70% من الخسائر للشركات والمزارعين، مع دفع 20% منها مقدمان وتخصيص منصة عبر الانترنت لإعلان الخسائر (اعتبارا من 18 أغسطس الجاري) وإلغاء الضرائب العقارية وتعليق التأمين والضرائب وكذلك مزادات المصادرة وتوفير إعانات الإيجار حتى يتم إعادة بناء المنازل وتقديم 4 آلاف يورو تعويض إضافي للمزارعين الذين فقدوا مزارعهم.

وكان رئيس الوزراء اليوناني قد شدد في اجتماع وزاري أمس على سرعة إغاثة المنكوبين في مناطق إيفيا وشمال أتيكا وإيليا وماني وإعادة تأهيل المناطق المدمرة، مؤكدا أن الحماية من الفيضانات أيضا تعد من أهم أولويات الحكومة.

وقال ميتسوتاكيس إن بنك الاستثمار الأوروبي وافق في يناير الماضي على تقديم قرض بقيمة 585 مليون يورو للحماية المدنية، وحصلت اليونان بالفعل على 150 مليونا، بينما خصص صندوق التعافي الأوروبي قرابة 16 مليار يورو للسياسات الخضراء وتغير المناخ على مدى السنوات السبع المقبلة.