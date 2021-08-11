قال الإعلامي أحمد موسى، إنه إذا سقطت قبيلة أمهرة في يد جبهة تحرير تيجراي فإن هذا بمثابة خطوة أولية لسقوط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الطريق إلى أديس أبابا بالنسبة لقوات تحرير تيجراي يبدأ من أمهرة.

وأوضح أن أكثر من 600 ألف إثيوبي يمكثون في الشوارع لا يجدون مأوى بسبب أعمال العنف التي يقوم بها رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.

ولفت إلى أن آبي أحمد يسير على خطى الإخوان، ويضع الإثيوبيين أمام خيارين إما بقائه في السلطة أو غرق البلاد في بحور من الدم.

وتابع: "آبي أحمد يجيش الإثيوبيين لقتل 6 ملايين من شعبه هم تعداد إقليم تيجراي".

