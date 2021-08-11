تراجع أرباح لانكسيس الألمانية خلال الربع الثاني

أعلنت شركة الكيماويات المتخصصة الألمانية لانكسيس، اليوم الأربعاء، تراجع أرباحها القابلة للتوزيع خلال الربع الثاني من العام الحالي حتى 30 يونيو الماضي إلى 100 مليون يورو مقابل 798 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع صافي أرباح العمليات المستمرة إلى 77 مليون يورو خلال الربع الثاني مقابل 803 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكانت نتائج الشركة خلال الربع الثاني من العام الماضي قد تأثرات بالعائدات الاستثنائية نتيجة بيع حصة من أسهم شركة كورينتا.

في الوقت نفسه ارتفع إجمالي مبيعات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5ر27% إلى 831ر1مليار يورو مقابل 436ر1 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.