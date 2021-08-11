ضبط شخص بالدقهلية يدير شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بالدقهلية

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ألقت شرطة المصنفات القبض على شخص بالدقهلية يدير شبكة لإعادته بث القنوات الفضائية المشفرة والغير مشفرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية إنشاء شخص - مقيم بقرية بشالوش بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها للمشتركين معه نظير مبلغ مالي.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهم المذكور حال إدارته الشبكة المُشار إليها وأمكن ضبطها بالكامل عبارة عن (محطة استقبال الإشارة وفك شفرة القنوات – محطة معالجة الإشارة وإعدادها لإعادة البث – محطة التشفير وإعادة البث).

وبمواجهة المتهم اعترف بأنه المسؤول عن إدارة وتشغيل الشبكة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.