انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر داعش أقصى غربي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية بمشاركة طيران التحالف الدولي لملاحقة فلول تنظيم داعش في قضاء الرطبة أقصى غربي محافظة الأنبار.

وذكر البيان لخلية الإعلام الأمني، أن "قطعات من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع شرعت فجر اليوم، بتنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة ضمن قاطع عمليات الأنبار بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

وأوضح البيان أن "هذه العملية تأتي لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية والبحث عن أوكارهم ولتطهير المناطق ضمن قاطع المسؤولية"