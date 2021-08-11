 العراق: ارتفاع حصيلة انفجار مخزن العتاد في صلاح الدين إلى 9 قتلى - بوابة الشروق
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العراق: ارتفاع حصيلة انفجار مخزن العتاد في صلاح الدين إلى 9 قتلى

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 7:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 7:42 م

أعلن مصدر أمني عراقي، ارتفاع حصيلة قتلى انفجار كدس (مخزن) العتاد في قضاء بيجي إلى 9 من أفراد الأمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول.

وقال المصدر -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء- أن "حصيلة قتلى الواجب المشترك لقيادة عمليات صلاح الدين وشرطة الطاقة خلال تفكيك كدس عتاد في قضاء بيجي ارتفعت إلى 9 بينهم ضابط برتية ملازم أول، مضيفا أن الحادث أسفر أيضا عن تضرر عجلة تابعة لمكافحة المتفجرات".

وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اليوم، بمقتل 5 أفراد من منتسبي القوات الأمنية في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين، وذلك أثناء محاولة تفكيك مخزن أسلحة .

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