العراق: ارتفاع حصيلة انفجار مخزن العتاد في صلاح الدين إلى 9 قتلى

أعلن مصدر أمني عراقي، ارتفاع حصيلة قتلى انفجار كدس (مخزن) العتاد في قضاء بيجي إلى 9 من أفراد الأمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول.

وقال المصدر -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء- أن "حصيلة قتلى الواجب المشترك لقيادة عمليات صلاح الدين وشرطة الطاقة خلال تفكيك كدس عتاد في قضاء بيجي ارتفعت إلى 9 بينهم ضابط برتية ملازم أول، مضيفا أن الحادث أسفر أيضا عن تضرر عجلة تابعة لمكافحة المتفجرات".

وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اليوم، بمقتل 5 أفراد من منتسبي القوات الأمنية في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين، وذلك أثناء محاولة تفكيك مخزن أسلحة .