الصين تحظر الأغاني ذات المحتوى غير القانوني في حانات الكاريوكي

تستحدث الصين نظاما لقائمة سوداء يختص بالأغاني التى يتم تشغيلها في حانات الكاريوكي في أنحاء البلاد وذلك بهدف حظر الأغاني ذات المحتوى غير القانوني والضار، وفقا لقواعد صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة.



وذكرت وكالة "بلومبرج" اليوم الأربعاء أنه وفقا للقواعد الصادرة أمس الثلاثاء، يجب ألا تحتوي الأغاني التي يتم عرضها في حانات الكاريوكي على محتوى يعرض الوحدة والسيادة الوطنية للخطر.



كما تحظر القواعد الأغاني التي ينتهك محتواها السياسات الدينية في الصين أو يدعو إلى الفحش والمقامرة والعنف والجرائم المتعلقة بالمخدرات.



وتدخل القواعد حيز التنفيذ في أول أكتوبر المقبل.