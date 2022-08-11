تايوان تتبرع بـ200 ألف دولار لدعم إعادة الإعمار بالفلبين عقب الزلزال المدمر

تبرعت حكومة تايوان بـ200 ألف دولار لصالح إقليم أبرا الفلبيني، يوم أمس الأربعاء، للمساعدة في جهود إعادة الإعمار القائمة هناك في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع أواخر الشهر الماضي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه) اليوم.



ولقي ما لا يقل عن 11 شخصا حتفهم، وأصيب 410 بعدما ضرب الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر الإقليم، الواقع شمالي الفلبين، يوم 27 من يوليو، مما أدى إلى انهيارات أرضية وسقوط مبان، كما تسبب في خسائر زراعية تقدر قيمتها بحوالي 287 مليون بيزو (5.18 مليون دولار).



وتلقى سيلفستر بيلو الثالث، وهو ممثل الفلبين لدى تايوان، المبلغ من مايكل هسو، ممثل تايوان لدى الفلبين، خلال مراسم أقيمت في مانيلا، بحضور دومينيك بي فاليرا، حاكم أبرا.



ونشر الجيش الفلبيني قوات للمساعدة في توزيع إمدادات الإغاثة على المجتمعات المتضررة، حيث خيم العديد من الأشخاص خارج منازلهم وسط مخاوف من حدوث توابع للزلزال.



وتقع الفلبين في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، حيث يحدث حوالي 90% من زلازل العالم.



وكان زلزال بلغت قوته 7.1 درجة وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا في وسط الفلبين في أكتوبر 2013 ، وهو أحدث زلزال كبير يضرب البلاد.



وفي يوليو 1990، لقي أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون شمالي البلاد حتفهم جراء زلزال بلغت قوته 7.8 درجة، وهو واحد من أقوى الزلازل التي تضرب الفلبين على الإطلاق.