علق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على إعلان بلاده رسميًا، صباح اليوم الخميس، بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة.

وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أن سد النهضة تجاوز مرحلة التصميم، واكتمل بناؤه الآن، زاعمًا أن السد بدأ في توليد الطاقة الكهربائية بكميات هائلة، من خلال المياه المخزنة في بحيرة السد.

وأعلنت إثيوبيا، صباح الخميس، رسميًا بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة، والذي من المقرر أن يبدأ توليد الطاقة الكهربائية اليوم بمقدار 270 ميجاوات.

ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية «إنا»، صباح الخميس، صورًا تعكس جانبًا من مراسم تشغيل التوربين الثاني بسد النهضة الإثيوبي.

وحضر الحفل كبار المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وكشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة، أن إثيوبيا تمكنت من تخزين كميات مياه بلغت 7مليارات متر مكعب خلال عملية الملء الثالث، التي مازالت متواصلة حتى الآن رغم اعتراض مصر والسودان.

وحذّرت مصر في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، من خطورة القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة.

ونصت الرسالة التي بعثها وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، ووجهها الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، على أن وزير الري تلقى رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد.