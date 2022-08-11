سلسلة مطاعم ماكدونالدز تعتزم إعادة فتح بعض فروعها في أوكرانيا

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تسعى سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز إلى إعادة فتح بعض فروعها في أوكرانيا رغم استمرار الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس: "بعد مشاورات ومناقشات مطولة، نضع خطة لاستئناف العمل في بعض المطاعم في العاصمة كييف وغرب أوكرانيا".

وأضافت أنها ستنتهي خلال الشهور المقبلة من إعادة تشغيل سلاسل الإمداد وتجهيز المطاعم التي أغلقت في بداية الحرب يوم 24 فبراير. ولم تحدد ماكدونالدز تاريخا دقيقا لإعادة فتح المطاعم.

ورحبت القيادة السياسية في كييف بالأنباء الجديدة. ونشر أندري يرماك مدير مكتب رئيس أوكرانيا رموزا للبطاطس المقلية وساندوتشات الهامبورجر على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إلى جانب علم أوكرانيا.

ووصف وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا خطة إعادة فتح المطاعم بأنها "قرار سياسي"، مضيفا أن هذه الخطوة تعني توفير وظائف وضرائب للميزانية الأوكرانية وإحياء للاقتصاد الأوكراني في ظل العدوان الروسي".