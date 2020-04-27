المودعين اللبنانيين: قد يفرج عن الرهائن إن وصلت المفاوضات مع المودع إلى 50 ألف دولار

قال رئيس "جمعية المودعين" اللبنانيين، حسن مغنية، " لصحيفة "النهار" اللبنانية، منذ قليل: "إن وصلت المفاوضات مع المودِع إلى 50 ألف دولار، أي المبلغ الذي يحتاجه لعملية والده، فقد يقبل حتماً".

وتتواصل المفاوضات مع المودع محتجز الرهائن، في فرع "فيدرال" بنك الواقع بشارع الحمرا في العاصمة اللبنانية، بيروت، بينما يصر على موقفه بالحصول على وديعته المصرفية كاملة، وقدرها 209 آلاف دولار أمريكي، بحسب ما أكدته مصادر لشبكة "سي.إن.إن.

ووصل المودع إلى المصرف صباح اليوم الخميس، حاملًا الوقود (مادة البنزين)، فيما تضاربت الأنباء حول إذا وصل للبنك حاملًا السلاح أم استولى عليه من داخله. واحتجز 6 رهائن، 5 موظفين ومدير الفرع حسن حلاوة، بالإضافة إلى زبون. وهدد المودع المسلح بحرق نفسه والمصرف إن لم يحصل على وديعته كاملة.

وبرر المودع المسلح، (42 سنة)، سبب تصرفه ودخوله إلى المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار، ولأخيه مبلغ 500 ألف دولار، لدفع تكاليف إجراء عملية لوالدهما في المستشفى.

وسارعت القوى الأمنية إلى تطويق المبنى، متبعة سياسة "القوة والرخاوة"، وفق ما صرح به مصدر أمني، وذلك لأسباب عدة أبرزها، أن المودع على حق من جهة، ومن جهة أخرى تسعى هذه القوى مع إدارة المصرف للتفاوض والوصول إلى حل معه بغية الحفاظ على هذه المؤسسة الخاصة وسلامة الرهائن. فيما تجمع العديد من الأشخاص والمودعين حول البنك.