حذر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، من مواجهة معتقل فلسطيني لدى إسرائيل مضرب عن الطعام منذ 151 يوما خطر الوفاة المفاجئة.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن المعتقل خليل عواودة يعاني من وضع صحي حرج ومعرض للوفاة المفاجئة، فيما لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجزه في سجن "الرملة".

وذكر البيان أنه عقدت للمعتقل عواودة أمس جلسة في محكمة "عوفر" العسكرية، وهي استكمال للمداولات في قضيته على أن يتم اليوم السماح لمحاميته، وطبيب بزيارته في السجن.

وبحسب البيان، فإنه حتى اليوم لم تصدر المحكمة قرارا بشأن الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري للمعتقل عواودة، 40 عاما، الذي ينحدر من الخليل جنوب الضفة الغربية.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي اشترطت الإفراج عن عواودة لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضرب عواودة عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية بالاحتجاز المفتوح من دون محاكمة بدعوى وجود ملفات سرية.

وتعتقل إسرائيل زهاء 4 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 600 على بند الاعتقال الإداري.