دايملر تراك الألمانية تحقق أداء فصليا قويا بدعم من ارتفاع المبيعات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة "دايملر تراك" الألمانية للمركبات التجارية، اليوم الخميس، تسجيل نتائج قوية في الربع الثاني، مدعومة بارتفاع أسعار المركبات وأسعار الصرف المواتية وارتفاع مبيعات الوحدات.

وذكرت الشركة أن الإيرادات قفزت بـ18% على أساس سنوي إلى 12.1 مليار يورو (12.4 مليار دولار).

وارتفع صافي الربح القابل للتوزيع على المساهمين إلى 992 مليون يورو.

وصرح الرئيس التنفيذي مارتن داوم، بأن الشركة، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمركبات التجارية في العالم، تتطلع لاستمرار الزخم الإيجابي في النصف الثاني من العام.

وذكرت الشركة أنها تتوقع بدء حلحلة اختناقات سلاسل الإمدادات مقارنة بالنصف الأول من العام، وعدم وجود فترات توقف في الإنتاج بسبب توافر الغاز.