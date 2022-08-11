قطار يدهس 3 مهاجرين أثناء نومهم بجانب مساره شمالي اليونان

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لقي ثلاثة مهاجرين حتفهم دهسا تحت عجلات قطار قرب بلدة دراما شمالي اليونان.

وذكرت الشرطة أن الضحايا كانوا نائمين بجانب قضبان القطار ليل الأربعاء، ولم يتمكنوا من الابتعاد عن مسار القطار في الوقت المناسب.

وذكرت الإذاعة الرسمية أنه لم تتضح الدول التي ينحدرون منها في البداية.

ويشتبه مسؤولون أمنيون في أن الرجال الثلاثة كانوا في طريقهم إلى الحدود مع مقدونيا الشمالية ليواصلوا رحلتهم إلى وسط أوروبا.

وغالبا ما يتبع المهاجرون الذين يأتون إلى اليونان عبر تركيا السكك الحديدية لتجنب نقاط التفتيش الشرطية على الطرق شمالي اليونان.