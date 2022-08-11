منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق النار على مواقع الجيش الأذربيجاني

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها لإطلاق النار المكثف، الذي شنته مجموعات مسلحة أرمينية غير شرعية، على مواقع الجيش الأذربيجاني داخل أراضي أذربيجان.

ودعت المنظمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، جمهورية أرمينيا إلى الوفاء بالتزاماتها، وفقًا للبيان الثلاثي الموقع بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا الاتحادية نوفمبر 2020، والقيام بسحب الفصائل المسلحة غير الشرعية من أراضي أذربيجان.

كما دعت - في معرض الإشارة إلى القرار الصادر عن الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، يومي 22 و23 مارس الماضي - إلى تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أساس الاعتراف المتبادل واحترام سيادة كل طرف وسلامة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليًا.