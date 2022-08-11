إثيوبيا تعلن رسميا بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة

أعلنت إثيوبيا، صباح الخميس، رسميًا بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة، الذي من المقرر أن يبدأ توليد الطاقة الكهربائية اليوم بمقدار 270 ميجاوات.

ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية «إنا»، صباح الخميس، صورًا تعكس جانبًا من مراسم تشغيل التوربين الثاني بسد النهضة الإثيوبي.

وحضر الحفل كبار المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

ويضم سد النهضة 13 توربينًا لتوليد الكهرباء، وتزعم إثيوبيا أن التوربين الأول بدأ في توليد الطاقة الكهربائية، اعتبارًا من 13 فبراير 2014.

وكشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة، أن إثيوبيا تمكنت من تخزين كميات مياه بلغت 7 مليارات متر مكعب خلال عملية الملء الثالث، التي مازالت متواصلة حتى الآن رغم اعتراض مصر والسودان.

وحذّرت مصر في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، من خطورة القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة.

ونصت الرسالة التي بعثها وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، ووجهها الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، على أن وزير الري تلقى رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد.