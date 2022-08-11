

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الخميس، عن إصدار 90 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر يونيو 2022، بحجم استثمارات بلغ 2 مليار ريال.



وأوضحت الوزارة في تقرير لها اليوم الخميس "أن هذه التراخيص توزعت على 5 أنشطة يتصدرها نشاط صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بـ18 ترخيصا، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ14 ترخيصا ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة بـ12 ترخيصا، في حين سجل نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ9 تراخيص ونشاط صنع منتجات المواد الكيميائية بـ7 تراخيص".



واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر يونيو بنسبة 33ر83 % تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 44ر14 % ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 22ر2 %