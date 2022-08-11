رئيس الوزراء الباكستاني: الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لتعميم مراعاة الأقليات

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس، إن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات لتعميم مراعاة الأقليات في البلاد، من خلال ضمان تكافؤ الفرص لهم.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية عن شريف قوله في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للأقليات، إن "الفكرة هي تمكين وتسهيل جميع شرائح المجتمع، ولاسيما مواطنينا من غير المسلمين، للمشاركة بصورة كاملة في الحياة الوطنية".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الحكومة تتخذ خطوات لتوفير فرص متساوية للأقليات، مثل تخصيص حصة خاصة في المنتديات التمثيلية، وأيضا في المؤسسات التعليمية والخدمات الأخرى.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات أخرى للنهوض بالأقليات الفقيرة، من بينها الدعم المالي المخصص.

وأضاف أن إصلاح خطوط الصدع فيما يتعلق بالاستغلال الاجتماعي والديني، إلى جانب القضاء على أسبابه، يعد حجر الزاوية في سياسات الحكومة.