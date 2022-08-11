وزيرة السياحة الفلسطينية تؤكد أهمية التشبيك السياحي المباشر مع مختلف دول العالم

أكدت وزيرة السياحة والاثار الفلسطينية رولا معايعة، أهمية التشبيك السياحي المباشر مع مختلف دول العالم في سبيل رفد القطاع السياحي الفلسطيني بأعداد سياحية جديدة وإضافية.

وشددت الوزيرة الفلسطينية - خلال لقائهما اليوم الخميس، مع ممثل الأرجنتين القنصل مارتن لافورغيه، في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، على أهمية بناء تعاون فلسطين أرجنتيني مشترك بهدف أن يأتي السائح الارجنتيني إلى فلسطين ضمن برنامج سياحي فلسطيني ومستخدما المرافق السياحية الفلسطينية؛ ما سيسهم في رفد القطاع السياحي الفلسطيني بأعداد سياحية إضافية.

وأشارت إلى أهمية عمل الوزارة على تطوير المواقع الأثرية والسياحية التي تحتضنها فلسطين، حيث تحظى هذه المواقع بقيمة مهمة جدا على المستويين المحلي والعالمي، مبينة هدف الوزارة من عملية تطوير مواقع الأثرية لتكون محط زيارة للوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين من مختلف دول العالم.

من جهته أكد القنصل مارتن لافورغيه، استعداده لفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة في المجال السياحي، معربا عن شكره للوزيرة الفلسطينية على تعاونها الكبير في هذا المجال.