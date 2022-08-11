التايمز: الولايات المتحدة ستتكبد خسائر فادحة إذا خاضت حربا ضد الصين

ويتوقع أن تغرق الصواريخ الباليستية للجيش الصيني، نسبة كبيرة من الأساطيل الأمريكية واليابانية وتدمر مئات الطائرات على الأرض.

وقال مارك كانسيان، كبير المستشارين في المركز، والذي خدم لمدة ثلاثة عقود في سلاح مشاة البحرية الأمريكية قبل أن يعمل كمسؤول كبير في البنتاغون وبعد ذلك في البيت الأبيض: "إن الهجمات المضادة الجوية والبحرية للتحالف الذي ستقوده واشنطن ستدمر الأسطول البرمائي والسطحي الصيني المكشوف وتغرق في النهاية حوالي 150 سفينة".

وأشار تقرير التايمز الى انه وقبل ست سنوات، قامت مؤسسة راند بدورها بتحليل النتيجة المحتملة للحرب بين الصين والولايات المتحدة وتوقعت أنه ستكون هناك "خسائر عسكرية فادحة على كلا الجانبين". ومع ذلك، خلص تقرير العام 2016 إلى أن الجيش الصيني سيتكبد خسائر أكبر بكثير.

لكن في السنوات الست التي تلت ذلك، حقق الجيش الصيني تقدماً تقنياً كبيراً بحسب الكاتب. وقام ببناء ترسانة من الصواريخ الباليستية، كجزء من سياسة الصين لردع مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية الضاربة من دخول المنطقة في وقت الحرب.

وقال كانسيان للتايمز إن التدريبات الصينية الأخيرة عكست القدرات التي تم أخذها في عين الاعتبار بعد تحليلات الحرب.

وأضاف للصحيفة: "في جميع السيناريوهات تقريباً، يستطيع تحالف الولايات المتحدة/اليابان/تايوان منع القوات الصينية من احتلال الجزيرة بأكملها. إلا أن التكلفة ستكون باهظة للغاية".

وتابع أنه في أعقاب مثل هذه الحرب، "سوف تستغرق الولايات المتحدة سنوات لإعادة بناء قواتها بسبب معدلات الإنتاج المنخفضة". وأن "دول أخرى مثل روسيا وإيران قد تستغل ضعف الولايات المتحدة" خلال هذا الوقت.

مأزق ترامب والحزب الجمهوري

ننتقل الى الغارديان ومقال رأي للويد غرين بعنوان: "أسبوع ترامب والجمهوريين الرهيب والسيء للغاية على وشك أن يزداد سوءاً".

واستعرض الكاتب الأحداث التي جرت خلال أسبوع "سيء" والتي تتعلق بالرئيس السابق دونالد ترامب وحزبه الجمهوري.

فقد داهم مكتب التحقيقات الفدرالي منزل الرئيس السابق في فلوريدا يوم الاثنين. وبعد يوم واحد، أيدت محكمة استئناف فيدرالية حق لجنة في مجلس النواب في الاطلاع على إقراراته الضريبية. فيما يقلل الديمقراطيون الفجوة الهائلة بينهم وبين الجمهوريين في انتخابات الكونغرس الخاصة في مينيسوتا، حيث تظهر النتائج أن الجمهوريين سيفوزون في الولاية، كانت تعتبر مؤيدة لترامب بشكل شبه كلي، بهامش بسيط جداً.

ويضيف الكاتب انه وفي سابقة تاريخية، عاملت السلطات الفيدرالية رئيساً سابقاً للبلاد بطريقة مذلة نوعاً ما.

ويشير الى ان سبب المداهمة هو الشك في أن ترامب خبأ وثائق حكومية رئيسية عندما أعاد وثائق أخرى إلى الأرشيف الوطني قبل سبعة أشهر. واضاف أن هناك تقارير بأن البيت الأبيض قام خلال أيام ترامب الأخيرة كرئيس للبلاد بشحن 15 صندوقاً من السجلات إلى منزل ترامب في فلوريدا، والتي كان من المفترض أن يتم إيداعها بدلاً من ذلك في الأرشيف الوطني.

ومن الجدير بالذكر بحسب الكاتب، أن المصادرة تأتي في أعقاب زيارة قام بها جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في وزارة العدل، في يونيو إلى منزل ترامب المذكور.

ويذكر الكاتب كيف سبق أن استغل ترامب قضية تسريب رسائل البريد الالكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون، كسلاح رئيسي ضدها خلال حملته الانتخابية حيث كان يطالب ومناصريه بـ"سجنها".

وعلى نطاق أوسع، فإن أمر مداهمة وتفتيش ممتلكات ترامب في فلوريدا إلى جانب تداعيات قرار المحكمة العليا الأمريكية المتعلقة بالإجهاض، تشرح بحسب الكاتب، الفجوة المتزايدة بين أمريكا الحمراء (الجمهورية) والزرقاء (الديمقراطية). ويقول: "في هذه الأيام، يصور الحزب الجمهوري أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية ومجتمع الاستخبارات الأمريكية على أنهما دولة عميقة".

ويضيف الكاتب ان الحزب الجمهوري ليس لديه مشكلة من أن "تستعرض الدولة عضلاتها"، طالما أن الأمر ليس موجهاً ضده.