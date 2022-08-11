الجزائر تعلن وقف استيراد بذور الخضروات بدءا من 2023

كشف رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبدالرحمن، عن وقف استيراد بذور الخضر، اعتبارًا من السنة المقبلة، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الخميس.

وأضاف خلال جولة بأجنحة المعرض المقام على هامش مراسم تدشين البنك الوطني للبذور، أن «الأمر لا يتعلق بنقص في الموارد المالية، بل بوقف إهدار الطاقات الجزائرية، خاصة وأن المعاهد والجامعات تخرج عددًا هائلًا من الطلبة في مختلف التخصصات الفلاحية».

وأوضح أنه «بات من الضروري تثمين الكفاءات الجزائرية وجهود الدولة في مجال التكوين الفلاحي، وذلك عن طريق الحد من الاستيراد»، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لواردات القطاع الفلاحي في الجزائر تتعدى 11.5 مليار دولار.

وذكر أن الحكومة تسعى لتغطية الاحتياجات الوطنية في مجال الإنتاج الفلاحي بنسبة 80% في غضون 2023، مضيفا أن الدولة تعول بشكل خاص لتحقيق هذا الهدف، على مراكز ومعاهد البحث العلمي والمخابر الجامعية.

وأكد أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي تركز على زيادة الإنتاج في مجال الحبوب والحبوب الجافة والحليب؛ من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد، لافتا إلى الدور الأساسي الذي تلعبه مساعي تثمين الموروث الجيني الوطني، بالنظر لدوره في تحسين المردود وتوفير قيمة غذائية إضافية.

وتابع: «لا شيء يمنع الجزائر التي كانت تاريخيا خزانا لأوروبا في مجال الحبوب، من رفع إنتاجها إلى مستويات تحقق الأمن الغذائي الذي يعتبر أحد أركان السيادة الوطنية، خاصة في ظل توفر كفاءات علمية وطنية، وعدد هام من خريجي المعاهد الفلاحية، وتوفر المساحات الزراعية، والموارد المائية الضرورية لها، مع موروث جيني غني».