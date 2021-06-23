استشهاد طفلة فلسطينية أصيبت في غارة إسرائيلية على قطاع غزة قبل أيام

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد طفلة فلسطينية اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية على قطاع غزة خلال موجة التوتر الأخيرة قبل أيام.

وذكرت المصادر، أن الطفلة ليان الشاعر استشهدت خلال تلقيها العلاج في مستشفى بمدينة القدس متأثرة بإصابتها في غارة إسرائيلية على منزل في رفح جنوب القطاع يوم الأحد الماضي.

وبحسب المصادر، فإن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر من الجمعة إلى مساء الأحد، ارتفع إلى 48 بينهم 16 طفلا و4 سيدات.

وكانت إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية مكثفة على قطاع غزة بدأتها عصر الجمعة باغتيال القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد تيسير الجعبري الذي اتهمته بالتخطيط لعمليات ضدها.