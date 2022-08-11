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مستشار ألمانيا يعلن المزيد من الدعم الهائل من بلاده لأوكرانيا

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 11 أغسطس 2022 - 1:39 م | آخر تحديث: الخميس 11 أغسطس 2022 - 1:39 م

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن مزيد من الدعم الهائل من بلاده لأوكرانيا في مواجهتها للهجوم الروسي.

وقال شولتس اليوم الخميس في أول مؤتمر صحفي له بفصل الصيف بالعاصمة برلين إن الحرب الروسية تتطلب "أن نتخذ قرارات واسعة النطاق من أجل دعم أوكرانيا في كفاحها ضد الغزو الروسي".

ووصف شولتس الحرب بأنها أكبر تحد راهن، وأكد: "إننا ندعم أوكرانيا ماليا، ومستعدون لحقيقة أن ما يرتبط بهذه الحرب سيمس العالم بأسره، وبالطبع أوروبا وبلدنا أيضًا".

وردا على سؤال عمّا إذا كان سيدعم مساءلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن جرائم الحرب في أوكرانيا، قال شولتس إنه "مقتنع تماما أنه يتعين علينا جميعا أيضا اتخاذ إجراءات من أجل استجلاء جميع هذه الجرائم"، وأوضح أن ألمانيا ستساعد بإمكاناتها، وتابع: "سيتم استجلاء كل هذه الأمور. وسوف نقتفي أثر جميع الأشياء التي يمكننا التحقيق فيها بشكل ملموس"، وأكد أنه سيتم دعم السلطات الأوكرانية في التحقيق.

وأضاف شولتس أن بوتين يتحمل المسؤولية عن هذه الحرب وأنه خالف جميع الاتفاقات الدولية.


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