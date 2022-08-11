ارتفاع أسعار الصلب يصعد بالأرباح التشغيلية لـ تيسينكروب الألمانية

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تواصل شركة "تيسينكروب" الألمانية العملاقة جني المكاسب من ارتفاع أسعار الصلب، حيث ارتفعت مبيعاتها وأرباحها التشغيلية بصورة كبيرة في الربع الثالث المنتهي في يونيو.

وتضاعفت الأرباح التشغيلية بنحو ثلاث مرات إلى 721 مليون يورو (741 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت الشركة اليوم الخميس أن مبيعاتها ارتفعت بمقدار الربع إلى ما يقرب من 11 مليار يورو.

وارتفع استقبال الطلبات بنسبة 13% لنحو عشرة مليارات يورو.

ونظرا لارتفاع أسعار الفائدة وما يرتبط بذلك من ارتفاع تكلفة رأس المال، اضطرت تيسينكروب لتخصيص رسوم اضمحلال قيمة بـ480 مليون يورو. وانخفض صافي الدخل من 125 مليون يورو إلى 76 مليون يورو.