 مسؤول روسي: تقديم واشنطن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا يطيل أمد القتال - بوابة الشروق
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مسؤول روسي: تقديم واشنطن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا يطيل أمد القتال

أ ش أ
نشر في: الخميس 11 أغسطس 2022 - 1:50 م | آخر تحديث: الخميس 11 أغسطس 2022 - 1:50 م

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، اليوم الخميس، إن قرار الولايات المتحدة تقديم حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا لا يسهم سوى في إطالة أمد العمليات القتالية ولا يساهم في تسوية الصراع.

وأضاف نيتشايف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، أنه "في 8 أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة تخصيص مساعدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا. وهكذا، ارتفع إجمالي حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 9.8 مليار دولار منذ بداية الولاية الرئاسية لجو بايدن وإلى 11.8 مليار دولار منذ عام 2014. وهذه السياسة تطيل من أمد القتال ولا تساهم في تسوية الوضع".

وكان البنتاجون قد أعلن أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا هي الأكبر من حيث نطاقها، من بينها ذخائر أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة وأنظمة الصواريخ أرض - جو المحمولة و 20 من أنظمة وقذائف الهاون عيار 120 ملم.

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