مدير سد النهضة: انتهينا من أعمال البناء بنسبة 95%

قال مدير مشروع إنشاء سد النهضة المهندس كيفلي هورو، إنه تم الانتهاء من أعمال بناء السد بنسبة 95%، لافتًا إلى إنهاء 61% من أعمال التركيبات الكهروميكانيكية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية «إنا»، مساء الخميس، أضاف في كلمة له أن التوربين الثاني في سد النهضة بدأ بالفعل في توليد الكهرباء، مشيرًا إلى التخطيط لتوليد الطاقة المستهدفة من سد النهضة، بعد استكماله في العامين المقبلين.

وذكر أن إثيوبيا، واجهت العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، على مدار العامين الماضيين.

وزعم أنه «على الرغم من العراقيل التي استهدفت وقف استكمال السد، إلا أن بلاده نجحت في إتمام البناء بالنسبة الحالية؛ بسبب التعاون القوي بين الشعب والحكومة».

وأعلنت إثيوبيا، صباح الخميس، رسميًا بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة، والذي من المقرر أن يبدأ توليد الطاقة الكهربائية اليوم بمقدار 270 ميجاوات.

ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية «إنا»، صباح الخميس، صورًا تعكس جانبًا من مراسم تشغيل التوربين الثاني بسد النهضة الإثيوبي.

وحضر الحفل كبار المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وكشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة، أن إثيوبيا تمكنت من تخزين كميات مياه بلغت 7مليارات متر مكعب خلال عملية الملء الثالث، التي مازالت متواصلة حتى الآن رغم اعتراض مصر والسودان.

وحذّرت مصر في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، من خطورة القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة.

ونصت الرسالة التي بعثها وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، ووجهها الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، على أن وزير الري تلقى رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد.