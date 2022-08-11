 إيكواس تدين الاضطرابات الأخيرة في سيراليون - بوابة الشروق
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إيكواس تدين الاضطرابات الأخيرة في سيراليون

أ ش أ
نشر في: الخميس 11 أغسطس 2022 - 11:35 ص | آخر تحديث: الخميس 11 أغسطس 2022 - 11:35 ص

أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ‏"إيكواس" الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها سيراليون، عقب المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة "فريتاون" احتجاجا على ارتفاع أسعار المعيشة.

وطالبت إيكواس، حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، جميع الأطراف في سيراليون بالالتزام بالقانون والنظام.

وأشارت القناة إلى أن هذه المظاهرات أسفرت عن مقتل اثنين على الأقل من أفراد الشرطة ومدني واحد.

وأضافت القناة أن السلطات في سيراليون فرضت حظرا للتجوال في جميع أرجاء البلاد، كما تعهد رئيس البلاد "جوليوس مادا بيو" بإجراء تحقيق كامل حول أعمال العنف.

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