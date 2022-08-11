الصين تتعهد بالعمل على خفض وفيات عمليات التعدين بعد سلسلة من الحوادث

بدأت صناعة الفحم في الصين تعمل بشكل جيد منذ تسبب تراجع التوريد العام الماضي في منح بكين أولوية لأمن الطاقة، ولكن موجة أخيرة من الحوادث بدأت تقرع ناقوس الخطر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إنتاج الفحم في أكبر اقتصاد بآسيا ارتفع بشكل ملحوظ العام الجاري، ولكن بتكلفة مريعة، فقد لقى نحو 129 من عمال مناجم الفحم حتفهم في حوادث خلال الشهور السبعة الأولى من 2022، بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المناجم.

وتعهدت الإدارة في خطة صدرت أمس الأربعاء بالعمل على خفض الوفيات الناجمة عن كل الأنشطة التعدينية بواقع 10% من المستويات الحالية بحلول عام 2025.

كما طلبت من الشركات الالتزام بحظر مفروض على المناجم الجديدة التي يبلغ إنتاجها أقل من 1.2 مليون طن سنويا في أهم مناطق إنتاج الفحم، ومن بينها منغوليا الداخلية.

وتلقى الوفيات الضوء على المفاضلات السياسية الصارمة والضرورية فيما تحاول الصين إيجاد توازن بين ضمان أمن الطاقة، وحماية العاملين والحد من التلوث.