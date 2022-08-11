القناة 14 العبرية: المؤسسة الأمنية ترفض بشكل قاطع الإفراج عن بسام السعدي

أفادت إذاعة صوت الأقصى، نقلًا عن القناة 14 العبرية، بأن المؤسسة الأمنية ترفض بشكل قاطع الإفراج عن بسام السعدي، حتى لو كان ذلك على حساب اعتقاله إداريًا.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن المحكمة العسكرية في (عوفر)، مددت اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي من مدينة جنين، لمدة ستة أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت السعدي في الثاني من أغسطس الجاري، من منزله في مدينة جنين.

وعلى إثر ذلك هددت حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، بالرد على هذا الاعتقال، قبل أن يبدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية يوم الجمعة الماضية، قال إنها استهدفت حركة الجهاد في قطاع غزة.

واستمر العدوان ثلاثة أيام أسفر عن استشهاد 47 مواطناً بينهم القياديان البارزان في سرايا القدس، تيسير الجعبري، وخالد منصور، ومن بين الشهداء وفق إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، 15 طفلاً وعدد من السيدات.

وتم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي، برعاية مصرية، حيث ينص الاتفاق على قيام مصر بمتابعة الإفراج عن الأسير السعدي، والمضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، خليل عواودة.