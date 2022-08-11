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تعهد المانحون في مؤتمر دولي في كوبنهاجن بدفع أكثر من 5ر1 مليار يورو (54ر1 مليار دولار) لدعم أوكرانيا.

وكشف عن هذا المبلغ وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف في ختام أعمال المؤتمر، مشيرا إلى إن هذا المبلغ قد يرتفع.

وأضاف أن المبلغ مخصص للاستخدام العام الجاري والمقبل. وفي معرض التحدث عن المؤتمر الذي ركز على الأسلحة والتدريب ودعم إزالة الألغام، قال وزير الدفاع إن سلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك وافقوا على توسيع انتاج أنظمة المدفعية والذخيرة وغيرها من المعدات.

وفي بيان مشترك، تعهدت الدول بدعم عسكري مستمر ومستدام لأوكرانيا ووافقوا على عقد اجتماع افتراضي في سبتمبر.

أرسلت 26 دولة مندوبين إلى مؤتمر كوبنهاجن الذي عقد لاستكمال التعاون داخل إطار عمل مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا التي تنسق شحنات الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.