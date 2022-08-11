وزير دفاع بريطانيا يستبعد قدرة بوتين على احتلال أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن اليوم الخميس، أنه من غير المرجح الآن أن ينجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتلال أوكرانيا.

ونقلت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء عن والاس قوله إن غزو روسيا لأوكرانيا "تعثر وبدأ يفشل"، حيث تعهد بتقديم مزيد من المساعدات المالية والعسكرية لتعزيز دفاع تلك الدولة الواقعة في شرق أوروبا.

وانضمت الدنمارك إلى بريطانيا في تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا في مؤتمر عقد في كوبنهاجن اليوم الخميس، وشارك في استضافته الوزير البريطاني.

وقال والاس إن من المهم فهم أن المعارك وخسارة الأرواح لا تزال جارية، لكنه أضاف أن روسيا "بدأت تفشل في الكثير من المناطق".

وأضاف أنهم "يفشلون حتى الآن، ومن غير المرجح أن ينجحوا إطلاقا في احتلال أوكرانيا".

وقال إن "غزوهم يتعثر ويتم تعديله بشكل مستمر إلى المدى الذي يمكنهم حقا فقط التركيز عليه في أجزاء بالجنوب والشرق، وهو بعيد للغاية عن عمليتهم الخاصة التي كان يطلق عليها الثلاثة أيام".

وقال إن "الثلاثة أيام أصبحت الآن أكثر من 150 يوما وحوالي ستة أشهر، مع خسائر فادحة في كل من المعدات والأفراد الروس حقيقة".

وأردف وزير الدفاع البريطاني قائلا إن "الرئيس بوتين سيراهن على أن يأتي أغسطس، وتأتي أشهر قليلة، ونصاب جميعا بالملل من الصراع وأن يتفرق المجتمع الدولي في اتجاهات مختلفة. حسنا، اليوم هو دليل على عكس ذلك".

وأوضح: "خرجنا من هذا الاجتماع بتقديم مزيد من التعهدات بالتمويل والمزيد من التعهدات بالتدريب والمزيد من التعهدات بالدعم العسكري، وكلها تهدف إلى المساعدة في انتصار أوكرانيا والدفاع عن سيادتها وضمان حقيقة أن تفشل طموحات الرئيس بوتين في أوكرانيا كما ينبغي حقا".