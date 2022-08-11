المستشار الألماني يعلن إجراءات أخرى لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الأزمات الحالية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن إجراءات أخرى لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل زيادة التضخم.

وقال شولتس اليوم الخميس في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، إنه سيجب اتخاذ مزيد من الإجراءات على نحو يتجاوز الحزم التي تم إقرارها بالفعل، وأكد قائلا: "الحكومة عازمة على القيام بذلك".

وتابع: "يتعين علينا القيام بكل شيء كي يتجاوز المواطنات والمواطنون هذا الوقت العصيب"، موضحا أن اهتمامه ينصب على الأشخاص الذين لا يملكون سوى القليل للغاية، لذا أكد أن الحكومة ستتخذ إجراء يتعلق بإعانة سكن.

وأوضح شولتس أيضا أنه سيكون هناك إعفاءات ضريبية ضمن حزمة شاملة، وأضاف أن "وزير المالية عرض تقريره عن التصورات الضرورية لهذا الأمر أمس. أجد ذلك أمرا مفيدا للغاية، لأنه سيتعين علينا جمع حزمة شاملة تضم جميع فئات المجتمع".

وتابع أن الحكومة سوف تعرض هذه الحزمة الشاملة "كي لا يتم ترك أي شخص بمفرده وكي لا يواجه أي شخص بمفرده مشكلات لا يمكن حلها، وكي لا يضطر أي شخص لتحمل التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار، على عاتقه بمفرده".