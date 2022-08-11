جونسون يشيد بالتطور الكبير في العلاقات بين بريطانيا والإمارات

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة، معربا عن ثقته في استمرار هذا التعاون على مدار السنوات القادمة.

وذكرت الحكومة البريطانية، على موقعها الرسمي، أن جونسون أجرى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب جونسون عن شكره لدعم وصداقة الإمارات العربية المتحدة، واتفق الزعيمان على أن خطوات كبيرة قد اتخذت في العلاقة بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة.

وأشاد جونسون بنجاح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تحقيق الرخاء لكل من الإمارات والخليج بشكل عام، وقال إن التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة بشأن الأولويات العالمية، بما في ذلك أوكرانيا والاستقرار الإقليمي وتغير المناخ، له أهمية كبيرة بالنسبة للعالم، معربا عن ثقته في استمرار هذا التعاون في السنوات المقبلة.