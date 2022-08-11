منظمة للمزارعين بهولندا تعلق مؤقتا احتجاجات على تنظيمات بيئية جديدة



أعلنت منظمة المزارعين الهولنديين "قوة دفاع المزارعين" إنهاء مؤقتا لاحتجاجاتها على لوائح تنظيمية جديدة تتعلق بالبيئة، والتي اتسمت في بعض الأحيان بالعنف خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وقال مارك فان دين أوفر زعيم المنظمة واختصارها "إف دي إف" في رسالة مصورة اليوم الخميس إنه ستنظم في الوقت الراهن مظاهرات سلمية فقط كـ "علامة على حسن النية".



وقال إن المنظمة عبرت عن أملها في أن تسحب الحكومة خططها استجابة لهذه اللفتة.



وعلى الرغم من الاحتجاجات، شدد الائتلاف الحاكم بالبلاد على أن أهدافه بخفض انبعاثات مكونات النيتروجين ستظل قائمة. وتشمل المصادر الرئيسية أكاسيد النيتروجين الناتج عن الاحتراق والأمونيا المنبعثة من مزارع تربية الماشية.