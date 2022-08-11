أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الخميس، عن ترسية عقد بقيمة 4.3 مليار درهم (1.17 مليار دولار) لاستئجار 13 منصة ذاتية الحركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها البحرية ودعم جهود تحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.



ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، قامت "شركة أدنوك البحرية" بترسية العقد على شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" مما يؤكد القدرات عالمية المستوى لشركات مجموعة "أدنوك".



وسيتم إعادة توجيه أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقد الممتد لـ5 سنوات، مما سيساهم في دفع عجلة التنمية والتنوع الاقتصادي في الدولة.



وتعد المنصات ذاتية الحركة أصول متعددة الاستخدامات تُمكن "أدنوك للإمداد والخدمات" من تنفيذ عمليات بدون حفار لتهيئة وتجهيز وصيانة الآبار بأقل التكاليف ومن موقع واحد، مما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات الشركة البحرية.



وتم تجهيز المنصات بمعدات حديثة لتمكينها من تقديم نطاق واسع من خدمات الدعم لحقول "أدنوك البحرية" بما في ذلك تنفيذ العمليات وخدمات الصيانة ومتطلبات أماكن سكن موظفي الحقول.



وتمثل المنصات المستأجرة فرصةً مهمة لتعزيز النمو والتنوع في أعمال وخدمات ’أدنوك للإمداد والخدمات‘، وستساهم بشكل كبير في تمكين نمو وتوسع أعمال "أدنوك البحرية".



ووفقاً للعقد، سيتم استئجار المنصات البحرية ذاتية الحركة بالإضافة إلى المعدات المصاحبة لها والكوادر البشرية العاملة عليها، وستستخدم المنصات في عمليات تجهيز وتهيئة الآبار وتنفيذ عمليات ما قبل وما بعد الحفر بالإضافة لعمليات الصيانة والسلامة في الأصول البحرية.