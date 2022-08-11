سيمنز الألمانية العملاقة تتكبد أول خسائر فصلية في 12 عاما

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أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية العملاقة، أنها تكبدت أول خسائر فصلية في ما يقرب من 12 عاما، لأسباب على رأسها تراجع قيمة حصتها في "سيمنز إنرجي".

ورغم ارتفاع مبيعات الشركة الصناعية، ومقرها ميونخ، فقد تكبدت خسارة صافية في الربع الثالث بلغت 1.53 مليار يورو، مقابل أرباح صافية بلغت 1.48 مليار يورو قبل عام.

وتعود الخسائر بصورة أساسية إلى التراجع في قيمة سيمنز إنرجي، المتخصصة في توربينات وطاقة الرياح، والتي تمتلك سيمنز فيها حصة قدرها 35%، فضلا عن الخسائر المرتبطة بانسحاب الشركة من روسيا.

وحققت شركة سيمنز إيرادات بلغت 17.86 مليار يورو، مقابل 16.08 مليار يورو في الربع السابق.

وفيما يتعلق بالسنة المالية 2022 ككل، خفضت الشركة توقعات أرباحها.