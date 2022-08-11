 سيمنز الألمانية العملاقة تتكبد أول خسائر فصلية في 12 عاما - بوابة الشروق
الخميس 11 أغسطس 2022 11:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

سيمنز الألمانية العملاقة تتكبد أول خسائر فصلية في 12 عاما

ميونخ - د ب أ
نشر في: الخميس 11 أغسطس 2022 - 11:37 ص | آخر تحديث: الخميس 11 أغسطس 2022 - 11:37 ص

أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية العملاقة، أنها تكبدت أول خسائر فصلية في ما يقرب من 12 عاما، لأسباب على رأسها تراجع قيمة حصتها في "سيمنز إنرجي".

ورغم ارتفاع مبيعات الشركة الصناعية، ومقرها ميونخ، فقد تكبدت خسارة صافية في الربع الثالث بلغت 1.53 مليار يورو، مقابل أرباح صافية بلغت 1.48 مليار يورو قبل عام.

وتعود الخسائر بصورة أساسية إلى التراجع في قيمة سيمنز إنرجي، المتخصصة في توربينات وطاقة الرياح، والتي تمتلك سيمنز فيها حصة قدرها 35%، فضلا عن الخسائر المرتبطة بانسحاب الشركة من روسيا.

وحققت شركة سيمنز إيرادات بلغت 17.86 مليار يورو، مقابل 16.08 مليار يورو في الربع السابق.

وفيما يتعلق بالسنة المالية 2022 ككل، خفضت الشركة توقعات أرباحها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك