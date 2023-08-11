 وزارة الخارجية البرازيلية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة قطر - بوابة الشروق
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وزارة الخارجية البرازيلية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة قطر

برازيليا - قنا
نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 2:54 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 2:54 م

تسلمت سعادة السيدة ماريا لورا دا روشا أمين عام وزارة الخارجية بجمهورية البرازيل الاتحادية نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد أحمد محمد علي محمد الشيباني سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

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