وزارة الخارجية البرازيلية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة قطر

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تسلمت سعادة السيدة ماريا لورا دا روشا أمين عام وزارة الخارجية بجمهورية البرازيل الاتحادية نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد أحمد محمد علي محمد الشيباني سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.