أرتيتا : إبرام التعاقدات مبكرا قد يعزز من فرص أرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن اعتقاده بأن فريقه سيكون لديه أفضلية على غريمه مانشستر سيتي، للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما أنهى تعاقداته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مبكرا.

وأنفق أرسنال أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (254 مليون دولار) للتعاقد مع كاي هافيرتز وجورين تيمبر وديكلان رايس قبل منتصف يوليو الماضي، حيث انضم اللاعبون الثلاثة للفريق قبل بدء جولة الفريق في أمريكا استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أرسنال سيعلن، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، استعارة ديفيد رايا حارس برينتفورد ولكن لن يكون هناك أي تعاقدات جديدة يخطط لها الفريق في فترة الانتقالات الحالية.

ويبدأ أرسنال، الذي تغلب على مانشستر سيتي بركلات الترجيح ليفوز بالدرع الخيرية الأسبوع الماضي، حملته في الدوري الإنجليزي بمواجهة نوتينجهام فورست غدا السبت.

وبينما لم يتم حسم مستقبل لاعبين أمثال هاري كين، لاعب توتنهام، ومويسيس كايسيدو، لاعب برايتون، يعتقد أرتيتا أن تواجد الصفقات الجديدة معه مبكرا سيمنحه أفضلية.

وقال أرتيتا:" بالتأكيد أعتقد أن هذا يساعد، وتحديدا يساعد اللاعب على الاعتياد على البيئة، ويساعده على أن يكون جاهزا".

وأضاف:" أيضا، هذا الأمر مهم للغاية للمدربين، ولوسائل الإعلام وللدعاية التجارية للنادي أيضا، خاصة عندما تذهب في جولة خارجية، حيث ستصبح متأكدا من أن هؤلاء اللاعبين سيستمرون معك طوال الموسم، لذلك أعتقد أن هذا كان هذا شيئا إيجابيا للغاية بالنسبة لنا".

وأكد :"قمنا بهذا، ولدينا النية للقيام بهذا، في بعض الأحيان يكون هذا ممكنا، وفي أحيانا أخرى قد لا نستطيع إبرام التعاقدات مبكرا".

وأردف :" ولكننا بذلنا كل ما في وسعنا، وعلينا فقط أن نركز على ما يمكننا فعله، وعلى الأسباب التي جعلتنا نقوم بهذا، وعلينا أيضا أن نركز على زيادة الموارد التي نملكها".

وتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي في أغلب فترات الموسم الماضي، قبل أن يتفوق عليه مانشستر سيتي، الذي استطاع في النهاية أن يتوج بلقب الدوري بفارق خمس نقاط أمام أرسنال.